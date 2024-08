PF faz operação contra fraudes em sistema da Caixa que somam quase R$ 300 mil de prejuízo

Agentes da Polícia Federal cumprem sete mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Caucaia, na manhã desta sexta-feira (23), na operação "Altera_Fraude". A ação é fruto de uma investigação para apurar fraudes em um sistema interno da Caixa Econômica Federal que já teriam provocado prejuízo financeiro de quase R$ 300 mil.

A PF começou a agir após a identificação de irregularidades em comandos de sistema feitos com as credenciais de uma servidora de uma agência na Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme a Polícia, as fraudes eram realizadas a partir de um endereço de IP registrado nessa agência.

As investigações revelaram que essas credenciais foram utilizadas por uma prestadora de serviços da agência em horários em que a titular dos dados não estava no local de trabalho. Eram realizadas transferências, pagamentos e saques indevidos.

Com as investigações, foi constatada a prática de peculato e inserção de dados falsos, com indícios de uma possível organização criminosa.

Peculato é um dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Caracteriza-se pela apropriação efetuada pelo funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio

Além da prestadora de serviços, beneficiários das fraudes foram identificados. Eles receberiam os valores provenientes das transações ilícitas. Não foram divulgados nomes dos investigados.

A operação desta sexta visa coletar provas adicionais e explicar o envolvimento de todos os suspeitos, além de apreender dispositivos eletrônicos e documentos que possam auxiliar nas investigações.