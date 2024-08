Polícia prende suspeito de participação na morte de turista piauiense em Fortaleza

Um homem suspeito de ter envolvimento no homicídio de um turista piauiense em Fortaleza — no bairro Moura Brasil, na madrugada de quarta-feira (21) — foi preso pela Polícia Civil do Ceará na tarde dessa quinta-feira (22). Conforme informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele estava de posse de uma arma de fogo e foi encontrado no bairro São Gerardo.

A vítima, de 58 anos, estava com mais dois turistas a caminho de um hotel de luxo da região, onde eles iriam se hospedar, quando entraram na via onde ocorreu o crime, orientados pelo GPS do veículo.

Segundo informações da Polícia Militar, o grupo se deparou com homens armados e tentou fugir. Os criminosos atiraram contra o veículo e atingiram no rosto o homem identificado como Aldete Rogério Saldanha, que estava no banco de trás.

O grupo de turistas estava em Fortaleza para participar de uma feira automotiva. Conforme o portal de notícias G1 Piauí, o turista assassinado era primo do secretário de governo da Prefeitura de Teresina, Michel Saldanha.

Polícia prende homem com pistola durante diligências

Durante as diligências, um outro indivíduo foi preso, no bairro Álvaro Weyne. Segundo a SSPDS, o suspeito estava de posse de uma pistola e munições. A Pasta não informou se o homem teria envolvimento com o caso do turista.

Os dois foram conduzidos para a sede do DHPP e autuados em flagrante pelos crimes de homicídio e posse irregular de arma de fogo, respectivamente.

As diligências à procura dos de suspeitos do homicídio contam com o auxílio de policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core/PC-CE) e do Departamento de Inteligência (DIP), além de profissionais da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS. A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso.