Turista do Piauí é assassinado após seguir rota de GPS em Fortaleza

Um turista do Piauí foi morto, na madrugada desta quinta-feira (22), no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, após o carro em que estava ser atacado a tiros, na comunidade do Oitão Preto. A vítima, de 58 anos, estava com mais dois turistas a caminho do Hotel Marina Park, onde eles iriam se hospedar, quando entraram em uma via, orientados pelo GPS do veículo. O grupo veio a Fortaleza para participar de uma feira automotiva.

Assim que entraram na região, segundo informações da Polícia Militar, as vítimas se depararam com homens armados e tentaram fugir. Os criminosos atiraram contra o veículo e atingiram um dos passageiros, que estava no banco de trás.

Os demais ocupantes correram a pé do local e não se feriram, sendo encontrados posteriormente por policiais militares, que atenderam a ocorrência após ouvirem os disparos.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências no intuito de identificar e capturar os suspeitos do crime. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local.

Evento automotivo

As vítimas são do Piauí e estavam indo para a hospedagem para participar da Autop, feira automotiva que acontece no Centro de Eventos do Ceará até o sábado (24).