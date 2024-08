Operação da Polícia Civil apreende dezenas de cigarros eletrônicos em Limoeiro do Norte, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu dois homens em flagrante, na última terça-feira (20), pela prática de crime contra a incolumidade pública no município de Limoeiro do Norte. Dezenas de cigarros eletrônicos foram encontrados com os indivíduos.

Os suspeitos foram detidos durante a Operação Evali, que teve como objetivo reprimir crimes contra a saúde pública relacionadas à venda de cigarros eletrônicos.

Veja também Segurança Viatura da PM e arma de agente são roubadas e encontradas em Caucaia Segurança Suspeito de integrar nova facção carioca no Ceará e de cometer extorsões a comerciantes é preso

De acordo com a Polícia Civil, os indivíduos, de 21 e 35 anos, foram presos em flagrante, após denúncias de que adolescentes estavam usando os dispositivos na região. Após a denúncia, a polícia deflagrou a operação batizada pela sigla para as lesões pulmonares associada ao uso de cigarro eletrônico.

Os policiais civis da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, com os mandatos em de busca e apreensão em mãos, se deslocaram para um estabelecimento comercial, onde flagraram os indivíduos em posse de 77 cigarros eletrônicos, 121 líquidos/essências diversas para cigarros eletrônicos e 62 acessórios diversos de vaporizadores. Um dos suspeitos ainda carregava pequenas porções de maconha e haxixe e uma quantia em dinheiro.

Na ocasião, todo o material foi apreendido pelas equipes da Polícia Civil. Os suspeitos foram levados para a Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante por crime contra a incolumidade pública. Além disso, um dos alvos foi autuado por porte de drogas para consumo pessoal. No momento, a dupla está a disposição da Justiça.