Suspeito de integrar nova facção carioca no Ceará e de cometer extorsões a comerciantes é preso

Um suspeito de integrar a facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) no Ceará e de cometer extorsões a comerciantes na Região do Vale do Jaguaribe foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), na última quarta-feira (20). A organização criminosa chegou ao Ceará há cerca de dois anos e tenta se estabelecer principalmente naquela Região.

Essa é a segunda prisão da Operação Vale Blindado, que foi deflagrada para evitar o crescimento do TCP e diminuir a criminalidade no Vale do Jaguaribe. Um líder da facção, de apenas 20 anos, foi capturado pela Ficco no último dia 14 de agosto.

Francisco Rafael Silva Santos, 18, foi preso em flagrante, no Município de São João do Jaguaribe, na tarde da última quarta-feira (20). Os policiais coletaram indícios de que ele integra a organização criminosa e que comete extorsões a comerciantes da Região.

Além da Ficco, participaram da prisão a Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe, da de Polícia Civil do Ceará (PCCE); a Subagência de Inteligência, o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e o Comando Tático Rural (Cotar), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Principal líder da facção está foragido

A reportagem apurou, com fontes ligadas à Operação, que Francisco Rafael é o "braço direito" do principal líder do Terceiro Comando Puro no Ceará, Gilberto de Oliveira Cazuza, o 'Mingau', de 34 anos.

'Mingau' está foragido e consta na lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). A Pasta detalha, em seu site, que o foragido é "integrante de organização criminosa com atuação na Região do Vale do Jaguaribe, com antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas".

Legenda: 'Mingau' é apontado como o principal líder da facção carioca Terceiro Comando Puro no Ceará Foto: Reprodução

Existe a suspeita de que 'Mingau' esteja escondido no Rio de Janeiro, onde foi se esconder e costurar o ingresso do TCP em território cearense, há cerca de dois anos. A facção carioca se aliou à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) em diversos estados, inclusive no Ceará.