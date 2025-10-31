Diário do Nordeste
Mulher estuda para concurso público, para matéria sobre concursos com inscrições abertas no Ceará

Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA

Paulo Roberto Maciel* 18 de Agosto de 2025
Aluno marcando um cartão resposta de uma prova

Papo Carreira

Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)

Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil

Lucas Monteiro 08 de Agosto de 2025
Prova de concurso

Papo Carreira

Prefeitura de São João do Jaguaribe abre concurso público com salários de até R$ 11 mil

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 25 de agosto

Renato Bezerra 05 de Agosto de 2025
PMs resgatam mulher que caiu no Canal da Integração

Ceará

Mulher perde controle de moto, cai no Canal da Integração e é resgatada por PMs; veja vídeo

Caso aconteceu neste sábado (17) entre os municípios de Jaguaribara e São João do Jaguaribe

Redação 18 de Maio de 2025
Raimundo Cesar foi reeleito prefeito da cidade

PontoPoder

Cidade que foi a mais violenta do Brasil teve um candidato a prefeito e 10 a vereador para 9 vagas

Para a próxima legislatura na Câmara Municipal de São João do Jaguaribe, no Ceará, há apenas um suplente

Igor Cavalcante 09 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em São João do Jaguaribe?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em São João do Jaguaribe?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Policiais militares e civis, além da Ficco, participaram da prisão, no Município de São João do Jaguaribe

Segurança

Suspeito de integrar nova facção carioca no Ceará e de cometer extorsões a comerciantes é preso

A organização criminosa chegou ao Ceará há cerca de dois anos e tenta se estabelecer principalmente na Região do Vale do Jaguaribe. Ficco deflagrou a Operação Vale Blindado para impedir o avanço do Terceiro Comando Puro

Messias Borges 21 de Agosto de 2024
Dez pessoas foram presas suspeitas de homicídio e tráfico de drogas

Segurança

Suspeitos de homicídio e tráfico são presos no Ceará e em Minas Gerais

15 mandados de busca e apreensão e dez de prisão foram expedidos

Redação 20 de Março de 2023
Synara Souza, morta pelo ex a pedradas

Segurança

Ex-namorado que matou mulher a pedradas na frente da filha é preso no Ceará

A vítima foi morta e deixada em via pública

Matheus Facundo 18 de Janeiro de 2023
