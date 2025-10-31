Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições de ensino como Uece e ITA
Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil
As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 25 de agosto
Caso aconteceu neste sábado (17) entre os municípios de Jaguaribara e São João do Jaguaribe
Para a próxima legislatura na Câmara Municipal de São João do Jaguaribe, no Ceará, há apenas um suplente
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
A organização criminosa chegou ao Ceará há cerca de dois anos e tenta se estabelecer principalmente na Região do Vale do Jaguaribe. Ficco deflagrou a Operação Vale Blindado para impedir o avanço do Terceiro Comando Puro
15 mandados de busca e apreensão e dez de prisão foram expedidos
A vítima foi morta e deixada em via pública