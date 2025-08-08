Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)

Ao menos três concursos estão com inscrições abertas para atuação no Ceará ou em órgãos federais, onde serão selecionados candidatos para os mais diversos cargos e níveis de escolaridade. Em um desses certames, os salários podem chegar a R$ 11 mil.

Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção para professores substitutos em diversas áreas específicas, com a finalidade de cadastro de reserva. As inscrições seguem até o dia 20 de agosto. Para participar o candidato deve pagar uma taxa de inscrição de R$ 120.

Os selecionados serão contratados por tempo determinado, recebendo proporcionalmente à carga horária trabalhada. Conforme o Edital nº 138/2025, o valor da hora/aula é de R$ 33,82.

Há também a possibilidade de concessão de auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento. Quem for aprovado, pode trabalhar no turno da manhã ou da tarde, a depender da necessidade da Secretaria Municipal da Educação (SME).

Confira as áreas com vagas disponíveis:

Artes

Ciências

Educação Física

Educação Física Bilíngue

Ensino Religioso

Geografia

História

Língua Inglesa

Matemática

Língua Portuguesa

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. Em etapa única, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no dia 31 de agosto, das 14h às 17h, em Fortaleza.

Prefeitura de São João do Jaguaribe

No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos.

Um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 11 mil.

Veja os editais

>> Veja edital 001/2025

>> Veja edital 002/2025

>> Veja edital 003/2025

Como se inscrever

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 25 de agosto. Os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição que varia de R$ 65,00 a R$ 140,00, a depender do cargo escolhido.

Os interessados devem entrar exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, que é o responsável pelo certame e realizar a inscrição. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 23 e 30 de novembro. Haverá também prova de títulos.

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), abriu 115 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior. O órgão aplicará provas em Fortaleza assim como em outras capitais.

Como se inscrever

Os candidatos devem se inscrever unicamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo concurso, com a taxa de inscrição variando de acordo com o cargo escolhido.

Pesquisador: R$ 180

Analista: R$ 140

Técnico: R$ 100

Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem pedir isenção da taxa. Conforme o edital, 30% das vagas serão destinadas a candidatos negros, e outros 5% para pessoas com deficiencia.