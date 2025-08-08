Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)
Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil
Ao menos três concursos estão com inscrições abertas para atuação no Ceará ou em órgãos federais, onde serão selecionados candidatos para os mais diversos cargos e níveis de escolaridade. Em um desses certames, os salários podem chegar a R$ 11 mil.
Prefeitura de Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção para professores substitutos em diversas áreas específicas, com a finalidade de cadastro de reserva. As inscrições seguem até o dia 20 de agosto. Para participar o candidato deve pagar uma taxa de inscrição de R$ 120.
Os selecionados serão contratados por tempo determinado, recebendo proporcionalmente à carga horária trabalhada. Conforme o Edital nº 138/2025, o valor da hora/aula é de R$ 33,82.
Há também a possibilidade de concessão de auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento. Quem for aprovado, pode trabalhar no turno da manhã ou da tarde, a depender da necessidade da Secretaria Municipal da Educação (SME).
Confira as áreas com vagas disponíveis:
- Artes
- Ciências
- Educação Física
- Educação Física Bilíngue
- Ensino Religioso
- Geografia
- História
- Língua Inglesa
- Matemática
- Língua Portuguesa
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas pelo canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. Em etapa única, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no dia 31 de agosto, das 14h às 17h, em Fortaleza.
Prefeitura de São João do Jaguaribe
No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos.
Um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 11 mil.
Veja os editais
Como se inscrever
As inscrições estão abertas e seguem até o dia 25 de agosto. Os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição que varia de R$ 65,00 a R$ 140,00, a depender do cargo escolhido.
Os interessados devem entrar exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, que é o responsável pelo certame e realizar a inscrição. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 23 e 30 de novembro. Haverá também prova de títulos.
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), abriu 115 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior. O órgão aplicará provas em Fortaleza assim como em outras capitais.
Como se inscrever
Os candidatos devem se inscrever unicamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo concurso, com a taxa de inscrição variando de acordo com o cargo escolhido.
- Pesquisador: R$ 180
- Analista: R$ 140
- Técnico: R$ 100
Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem pedir isenção da taxa. Conforme o edital, 30% das vagas serão destinadas a candidatos negros, e outros 5% para pessoas com deficiencia.