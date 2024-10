Cidade que foi a mais violenta do Brasil teve um candidato a prefeito e 10 a vereador para 9 vagas

Com um histórico negativo de ser a cidade mais violenta do Brasil entre 2019 e 2021, a cidade de São João do Jaguaribe elegeu, no último domingo, o prefeito Raimundo Cesar (PSD) e mais nove vereadores. O que chama atenção é que o político era o único candidato majoritário na cidade, e a disputa pelas nove vagas no Legislativo envolvia apenas 10 postulantes.

Ao todo, o prefeito reeleito obteve 4,5 mil votos, totalizando 100% dos votos válidos. Houve ainda 267 votos nulos e 228 em branco. A Justiça Eleitoral registrou cerca de mil abstenções, o equivalente a 17% do eleitorado apto.

Raimundo Cesar tem 51 anos, é solteiro, tem superior completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de prefeito. Ele declarou um patrimônio de R$ 892.707,12. O vice-prefeito eleito em São João do Jaguaribe é Dalenio Augusto, do PSD, que tem 40 anos.

Entre os vereadores eleitos — todos correligionários pelo PSD —, quem teve o melhor desempenho foi Kayo Gomes, que obteve 818 votos.

Kayo Gomes (PSD) - 818 votos - 17,00%

- 818 votos - 17,00% Carlinhos Vespes (PSD) - 634 votos - 13,18%

- 634 votos - 13,18% Gilberto Pescador (PSD) - 594 votos - 12,35%

- 594 votos - 12,35% Mila Lopes (PSD) - 539 votos - 11,20%

- 539 votos - 11,20% Fátima Nobre (PSD) - 470 votos - 9,77%

- 470 votos - 9,77% Dodó (PSD) - 412 votos - 8,56%

- 412 votos - 8,56% Alfredo Davi (PSD) - 336 votos - 6,98%

- 336 votos - 6,98% Joelma do Zezim Dandão (PSD) - 310 votos - 6,44%

- 310 votos - 6,44% Sandro (PSD) - 302 votos - 6,28%

O único candidato que não conseguiu ser eleito no pleito foi Tiel (PSD), que obteve 247 votos e ficará na suplência.

Violência

Conforme mostrou o Diário do Nordeste, a cidade de São João do Jaguaribe registrou a maior taxa de média de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), no Brasil, de 2019 a 2021. Os dados foram contabilizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A taxa de mortes de 2019 a 2021 na cidade foi de 224, por 100 mil habitantes, seguido por Jacareacanga, no Pará, com taxa média de 199 em igual período.

À época, o município tinha aproximadamente oito mil habitantes.