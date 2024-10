'Não foi falta de democracia', diz único candidato a prefeito de São João do Jaguaribe

Prefeito reeleito neste domingo (6) em São João do Jaguaribe, Raimundo Cesar (PSD) rechaçou qualquer influência na oposição da cidade para ser o único candidato à Prefeitura da cidade neste ano. O político também reforçou que o histórico de violência no município é coisa do passado. Entre 2019 e 2021, São João do Jaguaribe foi considerada a cidade mais violenta do Brasil, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Cesar conta que, após o resultado das urnas, foi acusado de “coronelismo”. “É justamente o contrário. São João teve problema de segurança há três anos, mas o Estado fez uma ação, já que é dever dele, e nós também agimos, fizemos a educação da nossa cidade evoluir, garantimos todas as crianças na escola, e ressurgimos através da educação, do esporte e da cultura”, disse em entrevista ao PontoPoder.

“Talvez por conta de todo esse avanço na cidade que a minha candidatura foi única, não foi falta de democracia, foi muito pela democracia, mais do que qualquer outra coisa” Raimundo Cesar (PSD) Prefeito reeleito de São João do Jaguaribe

Ao todo, o prefeito reeleito obteve 4,5 mil votos, totalizando 100% dos votos válidos. Houve ainda 267 votos nulos e 228 em branco. A Justiça Eleitoral registrou cerca de mil abstenções, o equivalente a 17% do eleitorado apto.

O mandatário também comentou sobre outro fato curioso na eleição da cidade: o pleito teve dez candidatos a vereador para as nove vagas no legislativo. Todos os concorrentes são do PSD, correligionários do prefeito.

“Tínhamos, neste mandato, três vereadores de oposição. Dois deles, por aclamação, vieram para o nosso grupo. Não foi por opressão, foi por achar que o trabalho está sendo bem feito. Então ficou só um vereador na oposição, onde eu não posso interferir, mas eles devem ter achar que nosso trabalho está bom, porque também não quiseram lançar candidato”, concluiu.

Propostas para o novo mandato

Reeleito para os próximos quatro anos, Raimundo Cesar disse que pretende intensificar os investimentos na educação e na geração de emprego e renda. “Vamos buscar esse avanço através da atividade de carcinicultura. Conforme o Censo Agrícola 2023, nossa cidade é a quinta que mais produz camarão, então esse é o nosso foco”, disse.