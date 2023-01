Ex-namorado que matou mulher a pedradas na frente da filha é preso no Ceará

O homem que matou a ex-namorada de 36 anos a pedradas em São João do Jaguaribe, no interior do Ceará, foi preso na tarde desta quarta-feira (18). Policiais o capturaram no mesmo município onde o crime ocorreu mais cedo. Synara Souza foi morta na frente da filha dela de 5 anos.

A ocorrência ainda está andamento, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pois o agressor prestará depoimento nesta noite.

Ele foi localizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Mais informações sobre a prisão serão divulgadas posteriormente para não comprometer o trabalho investigativo.

O corpo da mulher foi encontrado em via pública na manhã desta quarta. Conforme uma parente, que prefere não ser identificada por motivos de segurança, a pequena — e toda a família — está muito abalada, pois foi "uma morte muito cruel".

