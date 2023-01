Mulher de 36 anos é morta pelo ex-namorado a pedradas na frente da filha

Uma mulher de 36 anos foi assassinada a pedradas pelo ex-namorado em São João do Jaguaribe, no interior do Ceará, nessa quarta-feira (17). Synara Souza morreu na frente da filha de 5 anos, segundo informações repassadas por uma parente da vítima.

O corpo da mulher foi encontrado em via pública. Conforme a familiar, que prefere não ser identificada por motivos de segurança, a pequena — e toda a família — está muito abalada, pois foi "uma morte muito cruel".

Investigações

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ela foi lesionada por um objeto contundente. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga a dinâmica do crime.

Conforme a pasta, a Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe está em diligências para localizar o suspeito, que já foi identificado.

Equipes da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram na região e realizaram os primeiros levantamentos.

Escalada de mortes de mulheres

O começo de 2023 têm sido violento para mulheres no Ceará. Segundo estatísticas compiladas pela SSPDS, 13 mulheres foram mortas até 15 de janeiro.

Um caso de feminicídio ocorreu, inclusive, no mesmo município onde Synara foi morta. Uma mulher de 52 anos foi morta a facadas no dia 4 de janeiro.

No total, três feminicídios foram anotados até a última atualização da Secretaria. Em entrevista ao Diário do Nordeste na semana passada, o secretário de Segurança Samuel Elânio ponderou que é prioridade da gestão "enfrentar a violência contra grupos vulneráveis".