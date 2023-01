MPCE denuncia homens presos pelo latrocínio de subtenente no réveillon em Fortaleza

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou, nesta quarta-feira (18), Cauã Gomes Moreira e Andrés Matheus Moraes Jansen, pelo latrocínio do subtenente do Exército Brasileiro Davi Linhares dos Santos. O crime aconteceu na noite de 31 de dezembro de 2022, às vésperas do Réveillon, no Centro de Fortaleza.

Segundo o órgão estadual, se a denúncia for acatada pelo juízo da 18ª Vara Criminal de Fortaleza, os acusados serão submetidos a julgamento e poderão ser sentenciados a penas que, somadas, podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Assinada pelo promotor de Justiça Marcus Amorim, a denúncia conta que o subtenente se encaminhava à Praia de Iracema com a família — esposa, filhos, sobrinhos e tia-avó dos jovens — quando, subitamente, todos foram abordados pelos dois acusados, que estavam em uma motocicleta.

Andrés Matheus, de acordo com o MPCE, desceu do veículo e atacou o grupo. Já Cauã, ainda conforme o Ministério, supôs que Davi reagiria ao assalto, sacou uma arma de fogo e confrontou o militar. Em seguida, ambos entraram em um embate corporal, com envolvimento direto de dois filhos de Davi e de uma terceira testemunha que passava pelo local.

Na luta, Davi foi atingido por quatro disparos efetuados por Cauã, sendo dois no tórax, o que causou a perfuração de um dos pulmões do militar e provocado a morte dele. Uma das filhas também foi atingida na altura da coxa, mas conseguiu ser socorrida por familiares e encaminhada para um hospital próximo.

Além disso, a arma de Davi foi levada pelos acusados.

Prisões

Andrés Matheus fugiu a pé do local do crime e passou alguns dias escondido até ser preso pela Polícia Civil. Cauã, por sua vez, conseguiu fugir na motocicleta. No entanto, ainda segundo o Ministério Público, naquela mesma noite, o acusado buscou a namorada para acompanhá-la na mesma festa de Réveillon que Davi ia, na Praia de Iracema.

Cauã foi preso em flagrante algumas horas depois. Ele havia acabado de completar 18 anos de idade e era foragido da Justiça.

A dupla é acusada, ainda, de oito roubos majorados tentados. Ambos estão presos.