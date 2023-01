Subtenente do Exército é morto a tiros na noite do Réveillon em Fortaleza; filha também foi baleada

Um subtenente do Exército Brasileiro foi assassinado a tiros, nesse sábado (31), no Centro de Fortaleza. Davi Linhares dos Santos morreu vítima de um latrocínio ao ser abordado por homens armados, na noite do Réveillon. A filha de Davi também foi baleada na ação criminosa.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o subtenente foi abordado em via pública por indivíduos que anunciaram um roubo. A filha, de 21 anos, também foi baleada e socorrida. Há informação de que ela foi atingida na perna e não corre risco de morte.

Já Davi teria sido atingido por pelo menos cinco disparos. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A arma de fogo da vítima foi roubada durante o atentado.

O Colégio Militar de Fortaleza publicou nota de pesar nas redes sociais: "O Comando do Colégio Militar de Fortaleza expressa as mais sinceras condolências por esta inestimável perda e roga a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos".

Foto: Arquivo Pessoal

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

CASO RECENTE

Este é o segundo militar do Exército Brasileiro vítima de latrocínio no Ceará, em menos de um mês. Na última semana de dezembro, um soldado foi morto em Choró. Dois suspeitos foram detidos.