Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de motorista de aplicativo em Fortaleza

Um homem de 20 anos de idade, suspeito de envolvimento no assassinato de Samira Albino Ribeiro, 32, no último dia 30 de novembro, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28). A captura foi feita na Aerolândia, em Fortaleza, mesmo bairro onde aconteceu o crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem, que não teve sua identidade revelada, não tem antecedentes criminais e deve responder pelo crime de latrocínio contra a motorista de aplicativo. As investigações continuam para localizar outros envolvidos.

"Trabalhamos de forma ininterrupta e silenciosa para localizar e prender todos os envolvidos nesse crime. A forma silenciosa é visando, principalmente, não comprometer o nosso trabalho, mas reitero que a ajude da população é importantíssima. Então, caso [alguém] tenha informações que podem nos ajudar a chegar no outro suspeito, denuncie", pediu o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Harley Filho.

Legenda: O suspeito foi capturado nesta quarta-feira (28), na Aerolândia, mesmo bairro onde aconteceu o crime. Foto: Reprodução/SSPDS

O crime

O crime aconteceu no dia 30 de novembro, quando Samira Ribeiro, que é motorista de aplicativo, foi abordada por homens que a esfaquearam enquanto tentavam roubar seu celular. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Denúncias

Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações pode repassar para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do departamento.

Outra forma de denunciar é pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia.