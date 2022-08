Motorista de aplicativo é sequestrada e consegue ser libertada após enviar áudio para namorado

Após ser sequestrada na Zona Oeste de São Paulo, uma motorista de aplicativo conseguiu ser resgatada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (4), depois de a vítima enviar um áudio do momento da abordagem para o namorado. As informações são do G1.

O sequestro aconteceu na madrugada, por volta de 1h, quando ela retornava para casa depois do trabalho. Em um semáforo, a motorista foi abordada por três criminosos, que bateram no vidro exibindo uma arma.

O namorado, que também é motorista de aplicativo, trocava com ela informações sobre a jornada de trabalho no exato momento da abordagem. A mulher disse à polícia que gravava um áudio no Whatsapp no modo ‘handsfree’ (mãos livres, em português) no momento da ação.

A gravação de 2 minutos e 16 segundos foi enviada pelo aplicativo ao namorado, captando toda a ação da quadrilha e as ameaças feitas à vítima. O áudio e o compartilhamento da localização do carro em Alto de Pinheiros levaram a polícia a identificar o local onde seria o cativeiro, em uma favela do Jaguaré, também na Zona Oeste.

Ao chegarem na favela, os policiais trocaram tiros com a quadrilha e dois assaltantes foram baleados. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Universitário, no Butantan, onde um deles morreu. O terceiro foi detido em flagrante.

Motorista de aplicativo

O áudio revela ainda que a vítima disse aos criminosos se tratar de uma motorista de aplicativo, mas eles não acreditaram em razão do modelo do carro.

“Berrou, vamos se jogar pra outra quebrada, que berrou. Cê tá indo pra onde, sua vagabunda? Cê tá com o revólver, parceiro? Fica quieta!”, disse um dos criminosos. “Eu sou motorista de aplicativo, moço”, disse ela.