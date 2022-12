Passageira pula de carro da Uber por temer estupro e recebe carta do motorista depois

Após pedir um Uber para casa, a designer de unhas Walirrane Ramos, 26 anos, pulou do carro em movimento após suspeitar que seria sequestrada e estuprada pelo motorista. O caso aconteceu em Goiânia, capital de Goiás, na madrugada da última segunda-feira (19). Em entrevista ao g1, disse que o condutor deixou uma carta para ela pedindo desculpas.

A jovem solicitou a corrida com destino ao Setor Morada do Sol. No entanto, no meio do caminho, o motorista começou a fazer várias perguntas e ela percebeu que o rosto do motorista era diferente do que aparecia na foto do aplicativo. Assustada, chegou a mandar uma mensagem para um amigo, mas depois pulou do veículo na região do Setor Vila Redenção.

“Eu tirei o cinto, sem ele perceber, abri a porta do carro e pulei. Fiquei inconsciente. Me disseram que foi ele que chamou o socorro para mim e que depois ele foi embora, fugiu do local. Minha bolsa estava dentro do carro dele. Quando foi ontem, jogaram minha bolsa no quintal de casa e tinha uma carta dele”, detalhou a Walirrane.

Walirrane ficou com diversos ferimentos e foi levada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), tendo alta apenas na segunda. A ocorrência agora é investigada pela Polícia Civil.

Perguntas invasivas

A designer detalhou que o motorista fez perguntas incômodas ao longo da viagem e logo percebeu que o condutor tinha um rosto diferente do que aparecia no perfil do aplicativo.

"Quando eu vi que estava incomodando, eu olhei no aplicativo e vi que não era a mesma pessoa, que era bem mais novo do que na foto. Eu mandei mensagem para meu amigo, falando que estava com medo".

O amigo recomendou que ela voltasse para a casa dele, mas apesar de alegar ao condutor que havia esquecido a chave da residência, ele não fez o retorno. Pelo contrário, demonstrou nervosismo, acelerou o carro e ainda cobrou mais R$ 10 para levá-la de volta.

Walirrane Ramos Designer de unhas “Só vi que ele acelerou o carro e eu já fiquei com medo, perguntei se ele ia me levar para buscar a chave e ele não me respondeu. Aí eu abaixei o vidro e o vidro subiu. Ai eu pensei ‘não é possível’. Abaixei de novo e o vidro subiu de novo. Aí eu pensei: ‘eu não vou ficar aqui’”.

Na quarta-feira (21), fez uma ocorrência relatando o caso e descobriu que o motorista já havia registrado um boletim, relatando que a mulher tinha pulado do carro em movimento.

Carta deixada por condutor

A bolsa dela foi jogada no quintal da casa dela, na tarde de terça-feira (20). Dentro havia uma carta com pedido de desculpas. "Estou tão confusa, porque na hora eu tinha certeza de que algo iria acontecer. Depois que ele mandou a carta, eu não sei", disse Walirrane.

“Quero que saiba que em nenhum momento quis fazer maldade com você, pois sou casado e tenho filhos. Estou passando por um momento difícil financeiramente, por isso, estava usando a conta do meu pai, pois a minha conta ainda não foi aprovada", escreveu. Na carta, o condutor detalhou que chamou a ambulância, mas que saiu do local por medo do que as pessoas poderiam pensar.