Homem morre em pé no Maranhão, e polícia investiga caso; entenda

Um homem foi encontrado morto em pé, na última quarta-feira (21), em Dom Pedro, no interior do Maranhão. A Polícia Civil investiga se a vítima, identificada como Fernando, sofreu uma overdose ou morreu devido a uma perfuração na cabeça durante uma briga com a companheira e a sogra. As informações são do G1.

De acordo com o portal, Fernando foi encontrado morto encostado em um veículo. A delegada Renata Lins, da Delegacia Regional de Dom Pedro, afirmou que, na tarde anterior à morte, ele havia consumido muita bebida alcoólica e ficado embriagado. À noite, a companheira dele o chamou para se recolher, mas ele teria se recusado, momento em que houve discussão entre o casal.

A delegada também disse que, em determinado momento durante a briga, Fernando agrediu a companheira com socos. E que, vendo a situação, a sogra dele interveio e também o agrediu na cabeça com o casco de uma garrafa de vidro. Depois disso, ainda embriagado, segundo a Polícia, Fernando teria saído correndo no meio da rua.

Overdose

A hipótese de overdose, com informações da delegada, é porque Fernando já era conhecido na cidade por usar entorpecentes. Contudo, o corpo dele ainda passa por perícia no Instituto Médico Legal (IML) para ser identificada a exata causa da morte.

"Inicialmente, nós pensávamos que se tratava de um disparo de arma de fogo, mas, como tinha muito pouco sangue, a gente levou para o hospital municipal e lá foi averiguado que não tinham marcas de tiros, e, sim, um corte na cabeça. Aí a gente não sabe se ele morreu por overdose ou se a lesão na cabeça provocou a morte”, informou Renata Lins.