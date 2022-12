Advogado é preso na Aldeota suspeito de subtrair R$ 1 milhão em alvarás judiciais de clientes

Um advogado maranhense de 54 anos de idade, suspeito de se apropriar indevidamente de mais de R$ 1 milhão oriundo de alvarás judiciais de clientes, foi capturado nesta quinta-feira (22), na Aldeota, em Fortaleza. A operação que identificou e prendeu o suspeito foi comandada pelas polícias civis do Ceará e do Maranhão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas contratavam os serviços do advogado e, após as ações serem julgadas procedentes, o profissional sacava o valor do alvará de maneira integral e não repassava aos clientes o valor combinado com eles.

Além disso, segundo as investigações, o advogado "sumia" quando as vítimas buscavam informações sobre o processo. Os alvarás roubados, aliás, decorriam de indenizações por acidentes de trabalho que deixaram as vítimas com sequelas permanentes.

Vítimas

Pelo menos 11 pessoas foram vítimas do suspeito, que é natural de São Luís, no Maranhão. As investigações foram iniciadas pela Delegacia de Roubos e Furtos da Polícia Civil do Maranhão e reforçadas pela Polícia Civil do Ceará.

Neste momento, segundo a SSPDS, são feitas tratativas entre os governos para o encaminhamento do suspeito do Ceará para o Maranhão, onde deve responder pelo crime de "apropriação indébita".