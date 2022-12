Conheça trajetória de Flávio Dino, escolhido por Lula para ser Ministro da Justiça

O ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) será o ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de janeiro de 2023. O anúncio foi feito pelo presidente eleito nesta sexta-feira (9).

Neste ano, Dino ganhou a eleição para senador com 62,41% dos votos válidos, tendo Ana Paula Lobato (PSB) e Lourdinha (PC do B) como suplentes.

Além disso, também foi escolhido para a equipe de transição do governo federal, no cargo de coordenador do grupo técnico de Justiça e Segurança Pública.

Pautas defendidas

Dentre as pautas que Dino deve trabalhar como ministro da Justiça, está a revogação de decretos de Jair Bolsonaro que flexibilizaram o acesso ao uso de armas no Brasil. Conforme o g1, o político declarou ser necessária uma modulação" da quantidade de armamento.

Para ele, além de tirar armas de grosso calibre de circulação, ainda pensa ser importante recadastrar os clubes de tiro ativos.

Dino também defende que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tenha atuação mais estrita, cumprindo apenas as atribuições que cabem à força policial.

Quem é Flávio Dino?

Natural de São Luís, Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa, de 54 anos, é formado em direito, e foi professor e juiz federal, além de ex-governador do Estado. Ele renunciou ao cargo, no primeiro semestre de 2022, para concorrer ao Senado Federal pela primeira vez.

Como magistrado, ele atuou por 12 anos, quando também exerceu os cargos de secretário‐geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entrou na política em 2006, quando foi eleito como deputado federal pelo Estado. Em 2015, assumiu o Governo do Maranhão, sendo reeleito no pleito seguinte e saindo neste ano. Ele atualmente é filiado ao PSD.