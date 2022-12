Com Múcio, Lula define os novos comandantes das Forças Armadas; veja lista

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), definiu com o futuro ministro da Defesa, José Múcio, os novos comandantes das Forças Armadas. As informações são da colunista Andréia Sadi, do G1.

Segundo o portal, Lula irá definir o general Júlio César de Arruda, atual chefe do departamento de Engenharia e Construção, como o titular do Exército. Ele é o mais antigo da tropa.

Já na Marinha, o nome será o do almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de Operações Navais. Na Aeronáutica, o chefe será o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, que, neste momento, comanda o estado-maior do órgão.

O comandante do estado-maior das Forças Armadas será o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, que, atualmente ocupa o cargo de chefe do estado-maior da Marinha.

O anúncio formal deve ser feito pelo presidente eleito nesta sexta-feira (9).