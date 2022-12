Podcast PontoPoder Cafezinho discute impacto do julgamento do STF sobre o orçamento secreto

O episódio do podcast PontoPoder Cafezinho desta sexta-feira (9) discute quais os impactos para o governo eleito do julgamento do Supremo Tribunal Federal (SFT) a respeito das emendas de relator na legislação orçamentária, mais conhecidas como orçamento secreto.

Os ministros da Corte iniciaram na última quarta-feira (7) a análise de ações de inconstitucionalidade contra este tipo de emenda, o que tem desagradado parlamentares do Congresso Nacional, principalmente vinculados a legendas do Centrão.

A decisão na Corte pode ter impacto antes mesmo da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que a equipe de transição tem discutido com a Câmara dos Deputados a PEC da Transição – proposta que permitirá ao governo federal furar o teto de gastos para manter o Bolsa Família em R$ 600 e efetivar programas sociais que foram promessas de campanha.

Participam deste debate, no episódio #62 do PontoPoder Cafezinho, a editora e colunista de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, e a repórter de Política do Sistema Verdes Mares, Luana Barros. A apresentação é do editor e colunista do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

