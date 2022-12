Lula anuncia cinco ministros para terceiro mandato; veja nomes

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), os cinco primeiros nomes que farão parte dos ministérios de seu terceiro mandato. Os nomes foram divulgados em coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição de governo.

O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, assumirá o Ministério da Fazenda. A pasta será criada a partir do desmembramento do atual Ministério da Economia, que também dará origem às pastas de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e de Planejamento, Orçamento e Gestão.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), foi anunciado para comandar a Casa Civil. Costa não disputou a reeleição porque já estar segundo mandato e também abriu mão de concorrer a outro cargo público, já como parte das articulações políticas da coligação do PT no estado.

O ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, foi confirmado no Ministério da Defesa. Ele foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, no segundo mandato de Lula.

Para o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi designado Flávio Dino (PSB), ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo mesmo estado.

Já o embaixador e ex-ministro Mauro Vieira comandará o Ministério das Relações Exteriores. Vieira já comandou o Itamaraty no governo Dilma Rousseff e, atualmente, é embaixador do Brasil na Croácia.