Ex-juiz pede prisão de Alexandre de Moraes no STM; veja outros pedidos polêmicos do magistrado

Wilson Koressawa, ex-juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ-AP) entrou com uma notícia-crime pedindo a prisão preventiva de Alexandre de Moraes — presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ação do ex-magistrado, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, foi protocolada no Superior Tribunal Militar (STM).

Não é a primeira vez que o ex-juiz causa polêmica por peticionar ações contra pessoas públicas.

Ex-juiz pediu impeachment de Moraes e Barroso

Em 2021, Koressawa encaminhou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), uma petição com pedido de impeachment de Moraes e Luís Roberto Barroso, também ministro do STF e presidente do TSE à época.

No documento, o ex-juiz apontou que Moraes e Barroso "são descumpridores dos deveres inerentes ao cargo e cometeram atos de improbidade administrativa, crimes de responsabilidade e comuns, estando em flagrância delitiva de infrações penais inafiançáveis e devem ser imediatamente afastados do cargo para serem investigados, processados e julgados".

Koressawa pediu até prisão de Willian Bonner

O ex-juiz chegou a pedir também a prisão do jornalista Willian Bonner por incentivar a vacinação obrigatória de crianças e adolescentes contra a Covid-19 e a exigência de passaporte sanitário.



Na época, Koressawa alegou que o jornalista cometeu os crimes de indução de pessoas ao suicídio, de causar epidemia e de envenenar água potável, substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo.

A juíza Gláucia Falsarella Pereira Foley, do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, primeira a analisar o pedido do ex-magistrado, apontou que o advogado reproduz teorias conspiratórias, sem qualquer lastro científico e jurídico.