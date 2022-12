Prefeitura erra em licitação e informa R$ 76 mil em compras de sapatos; valor custeou tratores

Após um erro na inclusão de dados no sistema de transparência municipal do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), a Prefeitura de Ipueiras acabou informando que a compra de sapatos sociais para músicos da banda da cidade custou R$ 76 mil aos cofres do município. O recurso, todavia, pagou tratores e houve um erro na digitação do edital, conforme alegou o prefeito, Júnior do Titico (MDB).

No objeto do edital de licitação, a administração alegava que o valor seria destinado à compra dos sapatos. No entanto, ao analisar os itens contratados, é possível observar que o valor estava custeando a locação de tratores.

Na ocasião, dois tratores foram contratados – um por 182 horas e o outro por 250 horas. Juntos, eles custaram uma R$ 76 mil aos cofres do município, o que justificaria o alto valor da licitação, que obedecia ao pregão de menor preço.

Depois do erro repercutir nas redes sociais, o prefeito Júnior do Titico disse que houve um "equívoco" na inclusão dos dados no sistema do TCE.

Júnior do Titico Prefeito de Ipueiras "Os valores pagos à Construtora Martins Projetos se referem à locação de máquinas para utilização, por exemplo, na recuperação de estradas vicinais. Na verdade, o gasto com os sapatos foi de R$ 2.865,40 referente a 25 pares (R$84,90 a R$ 124,00 cada par). Os dados serão retificados no sistema do Tribunal"