Motorista de aplicativo é morta em tentativa de assalto no bairro Aerolândia, em Fortaleza

Uma motorista de aplicativo morreu, na noite desta quarta-feira (30), após ser esfaqueada em uma tentativa de assalto no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Samira Albino Ribeiro, de 32 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o diretor da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Ceará (Amap-CE), Rafael Keylon, Samira levava uma passageira e foi abordada por dois homens quando estava parada em um semáforo da avenida Raul Barbosa. "Eles pediram o celular, ela disse que não tinha e de fora do carro um [dos assaltantes] desferiu dois golpes que pegaram nela", relatou.

Mesmo ferida, Samira tentou dirigir até um hospital, mas perdeu o controle do veículo e subiu o canteiro da BR-116, chocando-se em uma placa de sinalização. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a vítima encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, mas não resistiu. "Muito triste. Está todo mundo abalado", disse Rafael.

Vítima também era contadora

Além de trabalhar como motorista de aplicativo, Samira se apresentava nas redes sociais como contadora e executiva comercial. Em seu perfil do Instagram, muitos usuários lamentaram a morte da motorista.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse, em nota, que o caso foi registrado no 34º Distrito Policial (DP) e será transferido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

Segundo um familiar da vítima, o velório e sepultamento de Samira acontecem na tarde desta quinta-feira (1º), no cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio.

