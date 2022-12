Chove em mais de 70 cidades do Ceará; alerta para ventos com rajadas de até 100km/h é atualizado

Pelo terceiro dia consecutivo o Ceará foi banhado por intensas chuvas. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), pelo menos 75 cidades tiveram registros pluviométricos. Os destaques foram os municípios de Santana do Acaraú, com 95,4 milímetros; seguido por Massapê (41,2 mm); Granja (40 mm), Reriutaba (38 mm) e Campos Sales (33,2 mm).

As boas precipitações acontecem em um dia simbólico. Nesta quinta-feira (1ª) começa de forma oficial a pré-estação chuvosa no Ceará, período este que se estende até o próximo mês de janeiro. Para o bimestre, a previsão de especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que as chuvas fiquem dentro ou acima da média histórica (130,3 mm).

"Durante esses meses o fenômeno climático La Niña ainda deverá influenciar as condições de tempo. Em dezembro e janeiro as frentes frias (que conseguem atingir o litoral da Bahia), podem contribuir para organizar as instabilidades e assim a ocorrência de pancadas de chuvas especialmente no sul e Cariri", detalhou a meteorologista do Inmet, Morgana Almeida.

Continuidade das chuvas

A tendência é de que os bons volumes entrem para o quarto dia consecutivo. O Inmet renovou alerta para o risco de chuvas e ventos fortes no Ceará. São 16 municípios (veja lista abaixo) que podem ter precipitações de até 100 milímetros ao dia e rajadas que podem chegar a 100 km/h.

O aviso meteorológico foi emitido na manhã desta quinta-feira e é válido até amanhã, no entanto, pode ser renovado mais uma vez a depender da atuação dos fenômenos climáticos. Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'. O alerta atual está na classificação de perigo.

Neste nível, o Inmet aponta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Já a Funceme aponta para esta sexta-feira (2) a previsão de chuvas isoladas na faixa litorânea, sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. No sábado, o órgão prevê "poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade na faixa litorânea".

Cidades inclusas no alerta do Inmet:

Ipueiras

Novo Oriente

Parambu

Poranga

Quiterianópolis

Salitre

Tauá

Aiuaba

Araripe

Arneiroz

Campos Sales

Crateús

Croatá

Guaraciaba do Norte

Independência

Ipaporanga

