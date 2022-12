Pré-estação chuvosa começa oficialmente no Ceará; saiba previsão e histórico dos últimos anos

Começa hoje, de forma oficial, a pré-estação chuvosa no Ceará. O período, que se estende até janeiro, marca o início do período em que as precipitações no Estado se apresentam mais volumosas. Para este bimestre (dez-jan), as projeções são otimistas. Especialistas ouvidos pela reportagem do Diário do Nordeste projetam chuvas dentro ou acima da média.

Em se confirmando este prognóstico, o ano de 2022 fechará com chuvas acima da média em 9 dos 12 meses. Apenas fevereiro e setembro tiveram índices abaixo da normal climatológica e, abril, fechou com chuvas dentro da média. Até agora, quando observado o acumulado de janeiro a novembro, as precipitações já somam 982 milímetros, o que representa 22,7% acima da média anual.

Boa projeção

Conforme avaliação da meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Morgana Almeida, os meses de dezembro e janeiro têm tendência de "chuva entre dentro a acima da média em praticamente todo o Ceará". A especialista antecipou, com exclusividade, que o mesmo prognóstico se aplica a fevereiro, o primeiro mês da quadra chuvosa no Estado.

"Durante esses meses o fenômeno climático La Niña ainda deverá influenciar as condições de tempo. Nos meses de dezembro e janeiro as frentes frias (que conseguem atingir o litoral da Bahia), podem contribuir para organizar as instabilidades e assim a ocorrência de pancadas de chuvas especialmente no sul e Cariri", detalhou a especialista.

O também meteorologista Flaviano Fernandes corrobora o prognóstico. "A pré-estação deverá ficar na média ou acima da média. A La Nina está favorecendo para que ocorra este padrão de chuva", pontuou. Morgana acrescenta que, para chegar a esta análise mais precisa o órgão faz análise de diversos órgãos. Ao longo do ano, as previsões do Inmet, em relação ao Ceará, se confirmaram.

A média histórica para o bimestre dezembro-janeiro é de 130,3 milímetros.

"Essas frentes podem também organizar um canal de umidade (Zona de Convergência do Atlântico Sul -ZCAS) que pode atuar por vários dias e dependendo do posicionamento, favorecer as pancadas de chuva. Outros fenômenos que também atuam nesses meses são os Vórtices Ciclônicos de Altos 'Níveis (VCAN) e o Cavado do Nordeste, os quais dependendo da posição do seu centro e bordas podem favorecer ou inibir as chuvas", explica Morgana.

A reportagem também demandou a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) sobre o prognóstico para esta pré-estação, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria.

Histórico

Nos últimos dez anos, o histórico está levemente desfavorável. Em 6 anos a pré-estação fechou com índices abaixo da média e, em outras 4 oportunidades, a normal climatológica foi superada: 2021, 2019, 2018 e 2015. Na última década, o melhor acumulado foi registrado no ano passado, com 211,4 mm somados em dezembro e janeiro.

2021: pré-estão fechou com acumulado de 221,4 mm - 62% acima da média

2020: pré-estão fechou com acumulado de 54 mm - 58% abaixo da média

2019: pré-estão fechou com acumulado de 152,1 mm - 16% acima da média

2018: pré-estão fechou com acumulado de 195,8 mm - 50,2% acima da média

2017: pré-estão fechou com acumulado de 82,8 mm - 36,5% abaixo da média

2016: pré-estão fechou com acumulado de 94,1 mm - 27,8% abaixo da média

2015: pré-estão fechou com acumulado de 200,5 mm - 53% acima da média

2014: pré-estão fechou com acumulado de 33,7 mm - 74,2% abaixo da média

2013: pré-estão fechou com acumulado de 81,4 mm - 37,6% abaixo da média

2012: pré-estão fechou com acumulado de 41,3 mm - 68,3% abaixo da média

Já o pior cenário foi verificado em 2014, quando a pré-estação chuvosa fechou com apenas 33,7 mm, o que representa 74,2% abaixo da média histórica. Mas, qual relação há entre o próximo bimestre e as chuvas da quadra chuvosa, período que se inicia em fevereiro e segue até maio? Chover bem na pré-estação é bom indicativo para o próximo ano?

A meteorologista Morgana Almeida ressalta que não há qualquer relação entre os dois períodos. Chover abaixo, dentro ou acima da média no próximo bimestre não tem interferência na quadra chuvosa. "Na estação chuvosa, o principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas é a Zona de Convergência Intertropical, diferente da pré-estação", diz.

Por se tratar de fenômenos indutores distintos, os períodos não conversam entre si e, portanto, as chuvas em ambos os períodos não andam de forma uniforme.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE