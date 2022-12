Ceará recebe chuvas de quase 100 mm após duas semanas de baixos volumes; veja maiores índices

Após duas semanas de chuvas reduzidas, as precipitações voltaram a ganhar força no Ceará. Entre ontem, dia 29, e hoje, quarta-feira (30), mais de 65 cidades tiveram registro de pluviometria, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior índice foi observado em Solonopole, com 97 milímetros.

Este foi o maior volume registrado no Ceará desde o dia 14 de novembro, quando Caririaçu registrou impressionantes 171 mm.

Em seguida aparecem as cidades de Caririaçu, com 74 milímetros e, fechando a lista das três mais chuvosas desta quarta-feira, está Jaguaretama, cujo índice acumulado foi de 71 mm.

Os bons índices contrastam o cenário recente verificado no Ceará. Entre os dias 16 e 28 de novembro as chuvas não superaram nem mesmo marca das 10 cidades banhadas, com volumes que não ultrapassaram os 10 mm.

No entanto, este padrão foi quebrado nesta terça-feira (29) -- com precipitações em mais de 20 cidades, e cujo destaque foi em Tamboril, com volume pluviométrico de 49 milímetros -- e consolidado nesta quarta-feira. Mas, o que explica esse retorno das precipitações?

Segundo a Funceme, os volumes "são decorrentes da influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (posicionada mais ao sul do Nordeste), somado a efeitos locais (temperatura, relevo e umidade)". Contudo, este sistema, ainda conforme o órgão, "já está se desconfigurando, bem como do sistema de brisa".

Dez maiores volumes :

Solonópole: 97 mm Caririaçu: 74 mm Jaguaretama: 71 mm Solonópole: 65 mm Granjeiro: 56,3 mm Orós: 56 mm Deputado Irapuan Pinheiro: 52 mm Quixadá: 50,4 mm Icó: 48 mm Pedra Branca: 37 mm

Previsão

Contudo, essa redução apontada pela Funceme na atuação dessa Zona de Convergência não deve impactar de forma imediata as chuvas no Ceará. A previsão para os próximos dois dias é de continuidade das precipitações. Na quinta-feira, dia 1º de dezembro, e na sexta, a Funceme aponta chance de pluviometria em todas as regiões do Estado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil