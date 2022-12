Idoso é preso suspeito de estuprar criança e adolescente em Quixadá

Um homem de 60 anos foi preso, nesta quarta-feira (30), suspeito de estuprar uma criança e uma adolescente no município de Quixadá. O idoso era vizinho das vítimas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma das vítimas tinha oito anos na época dos crimes e a outra, doze anos.

A vítima mais nova, que hoje tem nove anos, relatou o crime para uma profissional do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), onde ela faz acompanhamento. Um familiar também notou a mudança de comportamento da menina.

O homem também é suspeito do crime de satisfação de lascívia, que consiste no ato de praticar atos libidinosos na presença de menores de 14 anos. O idoso teria se aproveitado da proximidade com familiares das meninas para cometer os crimes.

A Polícia Civil tomou conhecimento das suspeitas e pediu pela prisão do idoso, acatada pelo Poder Judiciário. Ele foi detido na manhã desta quarta (30) em uma residência próxima à sua.

O idoso foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá e permanece à disposição da Justiça. O crime de estupro tem pena de reclusão por oito a quinze anos. Já para o delito de satisfação de lascívia tem pena de reclusão de dois a quatro anos.

Denúncias

Para fazer uma denúncia ou contribuir com as investigações, basta entrar em contato pelo telefone da Delegacia da Mulher de Quixadá, (88) 3412-8082. Também é possível encaminhar denúncias para o número 181 - o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).