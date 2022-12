Homem é preso em flagrante ao jogar ácido em corpo de mulher após brigar com marido dela

Um homem foi preso em flagrante no último domingo (27) após jogar ácido em uma mulher durante uma discussão com o marido dela na cidade de Graça, no interior do Estado.

Marcus Vinicius dos Santos Alcântara, de 23 anos, já tem passagens por crime de violência doméstica e lesão corporal, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Autuado por tentativa de homicídio

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado por tentativa de homicídio. O inquérito policial, no entanto, foi transferido para a Delegacia Municipal de Pacujá, que continuará com as investigações do caso.

Já a vítima, Maria Marta de Lima, de 28 anos, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.