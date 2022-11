Morre segunda vítima de acidente de carro em Tianguá, no Interior do Ceará

Morreu nesta terça-feira (29) a segunda vítima do acidente de carro que ocorreu em Tianguá, no norte do Ceará, nessa segunda-feira (28). A primeira vítima, identificada como José Arthur Neto, de 21 anos, faleceu ainda no local da ocorrência.

Já Dione Fernandes do Nascimento, foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava internado no Hospital Madalena Nunes.

Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia seguinte, de acordo com nota enviada ao Diário do Nordeste pela unidade de saúde.

Veículo capotou

O capotamento ocorreu no km 314 da BR-222 na manhã dessa segunda, conforme informações da Polícia Rodoviária a A dupla estava no carro de marca BMW 320I 3B11, da cor branca.

"O veículo trafegava no sentido crescente da rodovia, quando seu condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. O carro era ocupado por duas pessoas e ambos foram arremessados para fora do veículo", informou a PRF.