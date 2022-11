Armas, drogas e munições são encontradas enterradas em praia no Pirambu

Dois revólveres, munições, drogas, balança de precisão e uma quantia em dinheiro foram encontrados na faixa de areia da praia no bairro Pirambu, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira (28). O material estava enterrado.

Segundo a Polícia Militar, que realizou a apreensão, as 25 gramas de crack e 24 gramas de maconha foram apresentados na delegacia do 34º Distrito Policial.

A investigação ainda não conseguiu identificar a quem pertence o material. No entanto, a Polícia Civil já instaurou um inquérito policial por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-4926, que é o telefone da delegacia do 34º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.