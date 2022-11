Jovem de 21 anos morre após carro capotar na BR-222, em Tianguá

Um jovem de 21 anos morreu, após um veículo capotar, no Km 314 da BR-222, em Tianguá, na Região Norte do Ceará, na manhã desta segunda-feira (28). Outra pessoa ficou ferida, mas foi socorrida e levada ao hospital.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo BMW 320I 3B11, de cor branca, saiu da pista e capotou.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Em nota O veículo trafegava no sentido crescente da rodovia, quando seu condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. O carro era ocupado por duas pessoas e ambos foram arremessados para fora do veículo."

O jovem de 21 anos, identificado como José Arthur Neto, morreu no local. A outra pessoa que estava no veículo - que não foi identificada - foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital em Tianguá.

Uma equipe da PRF permaneceu no local, no aguardo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Não houve interrupção no trânsito, já que o veículo acidentado ficou fora da rodovia.

Legenda: José Arthur Neto tinha 21 anos Foto: Reprodução