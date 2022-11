Mulher é agredida a socos e tapas em calçada na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza

Um homem foi flagrado dando tapas em uma mulher, logo após ter derrubado a vítima em uma calçada na Avenida Santos Dumont, localizada no bairro Dunas, em Fortaleza, na noite do último domingo (27). Nas imagens que gravaram o momento, ainda é possível ver o agressor forçando a mulher a entrar em uma caminhonete.

Os moradores de um prédio registraram o momento, mostrando que o motorista parou o veículo e passou a bater na vítima em via pública. Mesmo tentando fugir, ela foi alcançada, recebendo socos e tapas no rosto.

Veja o vídeo:

Duas pessoas chegaram a parar um carro na mesma avenida, em uma tentativa de conversar com o agressor. Apesar disso, os apelos não foram ouvidos e ele colocou a mulher à força, puxando-a pelos cabelos, de volta na caminhonete para fugir do local.

Uma testemunha, que concedeu entrevista ao portal g1, mas não se identificou, suspeita de que a mulher já estava sendo agredida dentro do veículo, antes de ser jogada na calçada. Entretanto, a informação não foi confirmada.

A polícia foi acionada pelos moradores das redondezas, mas o homem se evadiu antes que os agentes de segurança chegassem na avenida. No entanto, a placa do carro foi repassada para as forças de segurança.

Até o momento, ainda conforme o portal g1, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social não revelou detalhes sobre o caso.

