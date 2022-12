Preso em Quixadá segundo suspeito de latrocínio que vitimou cabo do Exército Brasileiro

Um segundo suspeito de participar do latrocínio que vitimou um cabo do Exército Brasileiro foi preso na noite dessa sexta-feira (30). A Polícia Civil do Ceará divulgou que Leonardo Ferreira da Silva, 24, foi capturado em Quixadá, por força de mandado de prisão preventiva.

Quatro armas de fogo e munições foram apreendidas por policiais militares. "Dando continuidade às buscas, os policiais encontraram dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 12 artesanal e uma pistola calibre 380, que foi roubada do cabo do Exército, além de 16 munições", disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Na última quinta-feira (29), um adolescente suspeito de participar da ação já tinha sido capturado. Com a segunda captura, a Polícia Civil considera que todos os suspeitos pela morte do cabo estão detidos.

Segundo investigação da Delegacia Regional de Quixadá, o adolescente pilotava uma das motocicletas utilizadas no caso.

MILITAR REAGIU AO ASSALTO

A latrocínio aconteceu em Choró, Interior do Ceará. O cabo reagiu, baleando um jovem de 18 anos que morreu no local.

A policial assaltado também não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Segundo a Polícia Civil, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Quixadá.

