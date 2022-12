Militar do Exército e outro homem são encontrados mortos com tiros no Interior do Ceará

Um militar do Exército Brasileiro (EB), de 25 anos, e outro homem foram encontrados mortos, com lesões causadas por disparos de armas de fogo, no município de Choró (a cerca de 157 km de distância de Fortaleza), no Sertão Central, Interior do Ceará.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), através da Delegacia Regional de Quixadá, investiga as circunstâncias das mortes.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Em nota Conforme as primeiras informações, dois corpos de dois homens foram localizados com lesões de disparos de arma de fogo, no Distrito de Caiçarinha. Uma das vítimas foi identificada como um cabo do Exército de 25 anos.

Equipes da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam à ocorrência.

A SSPDS ressalta que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3445-1047, o número da Delegacia Regional de Quixadá."

"As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", acrescentou a Pasta.

A reportagem procurou a 10ª Região Militar, do Exército Brasileiro, sediada em Fortaleza, para obter mais informações sobre a morte do militar, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil