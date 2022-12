Empresário é sequestrado em Iguatu, e criminosos obrigam transferência de R$ 12 mil

Um empresário do ramo de ar-condicionados foi sequestrado e mantido refém por cerca de cinco horas em uma casa de Iguatu, no interior do Ceará, nesta segunda-feira (26). Ele só foi libertado após realizar transferências em dinheiro, que somaram o valor de R$ 12 mil. Criminosos deixaram a vítima em uma estrada que liga Cariús a Tarrafas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, uma fonte da Delegacia Municipal de Jucás detalhou que a vítima foi acionada para realizar a venda de dois ar-condicionados em uma residência. Às 9h30 da manhã, foi rendido no local da negociação.

A Delegacia Regional de Jucás, juntamente com a de Iguatu, realizou buscas na área e capturou três suspeitos. No entanto, ainda falta um indivíduo ser encontrado. O caso segue sendo investigado, e os três homens devem ser autuados em flagrante pelo crime de sequestro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi demandada sobre o caso, mas não deu retorno até o momento da publicação.

Sequestro surpresa

Após um grupo de quatro homens sequestrarem o empresário, os suspeitos logo exigiram 5 mil reais. A vítima efetuou o pagamento através de uma funcionária, mas os indivíduos voltaram a exigir mais dinheiro. Da segunda vez, obrigaram a transferência de 7 mil reais.

Cerca de 14h30 da tarde desta segunda, foi liberado em estrada entre a cidade de Cariús e de Tarrafas. O empresário precisou pedir carona até a cidade de Jucás, onde encontrou com um funcionário que logo acionou a Delegacia Regional de Iguatu.

Um dos homens foi encontrado na rodoviária de Iguatu e os outros dois em uma vila, no mesmo município. A equipe policial conseguiu recuperar o telefone e a chave da residência da vítima.