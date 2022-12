Polícia captura adolescente suspeito de envolvimento na morte de cabo do Exército no Ceará

Um adolescente de 17 anos foi capturado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) por suspeita de envolvimento na morte de um cabo do Exército Brasileiro em Choró, no interior do Ceará. A apreensão do jovem ocorreu no município de Quixadá na tarde desta quinta-feira (29), dois dias após o assassinato.

Segundo investigação da Delegacia Regional de Quixadá, o adolescente pilotava uma das motocicletas utilizadas na ação criminosa. A unidade policial segue em diligências para capturar outros suspeitos.

Contra o adolescente, foi solicitado um mandado de busca, apreensão e internação, deferido pelo Poder Judiciário e cumprido nesta quinta.

Militar reagiu a assalto

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o militar do Exército de 25 anos foi vítima de um latrocínio — roubo seguido de morte —. O cabo reagiu, baleando um jovem de 18 anos que morreu no local.

Durante a ação, o militar também foi alvo de disparo de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito também na localização do roubo.

Conforme João Alberto, delegado titular da Delegacia Regional de Quixadá, um terceiro suspeito que participou do assalto e também foi baleado na reação segue foragido.

O caso ocorreu no distrito de Caiçarinha, em Choró, cidade localizada a cerca de 157 quilômetros de distância de Fortaleza.