Quadrilha é presa com simulacro de fuzil, drogas e dinheiro no Interior do Ceará

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) Em publicação

Equipes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) e da Força Tática da PM, com o apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), se direcionaram para a residência indicada no mandado. No local de abordagem, as equipes policiais identificaram quatro suspeitos, sendo estes identificados por Diego Vasconcelos Mesquita, 27; Francisco Cleidson Vieira da Silva, 33; Venceslau Martins Cardoso, 27; e Maria Jocielia Oliveira Almeida, 34."