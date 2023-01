Segundo suspeito envolvido na morte de subtenente do Exército é preso no Interior do Ceará

O segundo suspeito de envolvimento na morte do subtenente do Exército Davi Linhares dos Santos, vítima de um latrocínio ocorrido no último dia 31 de dezembro, foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na noite dessa quarta-feira (4), no município de Horizonte, no Interior do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Andrés Matheus Moraes Janden, de 20 anos, possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Após investigações, o suspeito foi capturado por policiais civis da 4° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a polícia, o homem ainda tentou se evadir do local, mas foi alcançado e preso.

Diligências estão sendo realizadas para localizar a arma da vítima.

Primeiro suspeito foi preso

O primeiro suspeito, identificado como Cauã Gomes Moreira, de 18 anos, foi preso em flagrante no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na última segunda-feira (2).

Quando adolescente, ele possuía passagem por vários atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, extorsão mediante sequestro, roubo com restrição de liberdade, receptação e furto qualificado.

Relembre o caso

No último dia 31, o subtenente do Exército Brasileiro foi assassinado a tiros no Centro de Fortaleza. Davi Linhares dos Santos morreu vítima de um latrocínio ao ser abordado por homens armados, na noite do Réveillon. A filha de Davi também foi baleada na ação criminosa.

Conforme a SSPDS, o subtenente foi abordado em via pública por indivíduos que anunciaram um roubo. A filha, de 21 anos, também foi baleada e socorrida. Há informação de que ela foi atingida na perna e não corre risco de morte.

Já Davi teria sido atingido por pelo menos cinco disparos. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A arma de fogo da vítima foi roubada durante o atentado.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.