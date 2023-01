Homem armado invade destacamento da PM em Varjota e dispara contra policiais; agente é atingido

Um homem armado invadiu o destacamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na cidade de Varjota e disparou contra a guarnição de policiais que estava no local. Um agente ficou ferido ao ser atingido no ombro direito e não corre risco de morte.

O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (5). O suspeito foi identificado e preso em flagrante. A PM informa que José Lucas Mesquita Alvez, de 31 anos, já respondia por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Há informações de que esta é a quarta vez que o suspeito invade o local. Com ele, foram encontradas duas facas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e o suspeito está à disposição da Justiça.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR