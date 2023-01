Suspeito de matar mulheres no Ceará se esconde atrás de árvore, mas é encontrado pela Polícia em SP

Um homem suspeito de matar duas mulheres em Juazeiro do Norte, Interior do Ceará, foi preso em São Paulo. Matheus Giestal Rodrigues de Oliveira, de 23 anos, é investigado pelo duplo homicídio culposo, ocorrido enquanto estava na direção de um veículo de luxo.

O crime aconteceu em outubro de 2022. Contra o suspeito havia mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça cearense, mas ele conseguiu fugir para São Paulo, onde foi detido na manhã desta quarta-feira (4). A reportagem apurou que a captura aconteceu em uma praça pública.

Matheus teria se assustado ao ver policiais na praça e tentado se esconder atrás de uma árvore. Pelo local ser conhecido como ponto de tráfico e consumo de drogas, a atitude chamou a atenção dos policiais, que abordaram o suspeito e verificaram existência de um mandado de prisão em aberto.

Após a abordagem, o homem foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), onde foram realizados os procedimentos para cumprimento do mandado de prisão preventiva.

O CRIME

A colisão aconteceu há três meses. As vítimas Elizângela Lima de Oliveira, de 31 anos, e Maria Edilania do Nascimento, de 50 anos, estavam em uma moto, quando foram surpreendidas por um veículo Hilux, supostamente em alta velocidade. Com o impacto, as duas foram arrastadas pela caminhonete.

Na época, Mateus foi identificado como suspeito por causar a colisão. Ele se apresentou na unidade policial, foi interrogado e após prestar depoimento, foi liberado.

O suspeito teria tentado esconder o veículo, que foi apreendido por policiais militares em um motel da região. A Hilux apresentava graves avarias na parte frontal.

Rosy Lima, irmã de Elisângela, disse que as vítimas vinham da casa da tia de uma delas, onde acompanhavam a apuração dos votos do 1º turno das eleições: "Só peço Justiça pela morte da minha irmã".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que imagens de uma câmera de segurança próxima ao local do acidente auxiliaram nas investigações. A ordem judicial foi expedida pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da Comarca de Juazeiro do Norte.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR