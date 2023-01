Jovem morta a facadas no Ceará foi à casa do ex-namorado sob promessa de ganhar roupa do Réveillon

Mais uma mulher desaparece e é encontrada morta nos primeiros dias de 2023, no Ceará. Daniele Pereira Oliveira foi vista pela última vez na tarde do último 31 de dezembro, em Novo Oriente, Interior do Ceará. A jovem de 24 anos saiu de casa dizendo à irmã que iria visitar o ex-namorado, porque ele havia prometido que pagaria a roupa dela do Réveillon.

Até o início da noite desta terça-feira (3), o caso era investigado pela Polícia Civil do Ceará como um desaparecimento. Por volta das 19h, após mais de 60 horas de buscas, o corpo de Daniele foi encontrado. O Diário do Nordeste apurou junto à família da vítima que uma pessoa já está detida, sob suspeita de participar do crime. A reportagem aguarda atualização da investigação por parte da Polícia.

Raniele Pereira diz que a irmã foi morta a facadas. Segundo ela, a família já foi informada que três pessoas participaram do assassinato. Uma delas seria a atual namorada do ex de Daniele. A suspeita é que o ex-namorado segurou a vítima, enquanto a mulher desferiu golpes de faca.

"ELA TINHA MUITO MEDO DE MORRER"

Raniele conta que a irmã falava nos últimos dias sobre "temer ser morta, porque tinha recebido ameaças". Para a família da vítima, o crime teve motivação passional, por envolver ciúmes por parte da atual namorada.

"Ele ligou e mandou ela ir lá pegar o dinheiro de uma roupa pro Réveillon. Ela estava triste demais nos últimos dias. Saiu daqui dizendo que voltava logo, e nunca mais voltou", conta Raniele.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos.

OUTRO CASO

Um caso similar já foi registrado no Ceará, neste ano. Nessa segunda-feira (2), o corpo de Itamara Eny de Freitas, 19, foi encontrado em um terreno no distrito de Bom Princípio, em Morrinhos. A jovem estava desaparecida desde sábado (31). Ela foi vista pela última vez saindo do escritório onde trabalha ao lado de um homem desconhecido da família.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de envolvimento com o crime, sendo um de 20 anos e, outro, de 35.

Os nomes dos suspeitos não foram revelados pela Polícia, assim como não houve identificação formal do corpo de Itamara Eny. Em nota, o órgão apenas garantiu que a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que auxiliarão nas investigações.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR