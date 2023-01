Polícia prende suspeito de participar de latrocínio que matou subtenente no réveillon em Fortaleza

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (2), um homem de 18 anos de idade, suspeito de participar do latrocínio que vitimou Davi Linhares dos Santos, 49, subtenente do Exército, na noite do último Réveillon.

Cauã Gomes Moreira tentou resistir e fugir da abordagem policial, mas foi capturado na Praia de Iracema.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quando adolescente, o suspeito cometeu atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, extorsão mediante sequestro, roubo com restrição de liberdade, receptação e furto qualificado.

Da praia, Cauã foi conduzido ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio. Além disso, um mandado de busca e apreensão por um ato infracional análogo ao crime de extorsão mediante sequestro, que estava em aberto em desfavor do suspeito, também foi cumprido.

No momento, os policiais seguem investigando o caso para prender outros possíveis envolvidos, bem como localizar a arma da vítima, que foi roubada na ação criminosa.

Lembre o caso

O subtenente Davi dos Santos foi morto no último sábado (31), na Praia de Iracema, enquanto curtia a festa de Réveillon com familiares. A filha dele, de 21 anos, também foi baleada na perna, mas foi socorrida e não corre risco de morte.

De acordo com a Polícia, o subtenente reagiu ao assalto.