Pelo menos cinco mulheres já foram assassinadas ou encontradas mortas no Ceará em 2023, em menos de 5 dias. Todos os casos ocorreram no Interior do Estado. Duas vítimas são irmãs. E outras duas ficaram desaparecidas por horas, antes dos corpos serem localizados.

O último episódio ocorreu em Sobral, na última quarta-feira (4). Uma mulher identificada como Patrícia Costa, de 44 anos, foi baleada dentro de uma residência no bairro Campo dos Velhos e morreu no local. O filho dela, um adolescente, também foi alvejado, mas foi socorrido com vida. Ninguém foi preso, ainda, pelo crime.

Itamara Eny de Freitas, 19, foi encontrada morta, em um terreno baldio, no Município de Morrinhos, na última segunda-feira (2), depois de dois dias desaparecida. Ela foi raptada de dentro do local de trabalho, no sábado (31). Dois suspeitos de cometer o crime foram presos em flagrante.

Daniele Pereira de Oliveira, 24, foi encontrada morta no primeiro dia de 2023, em Novo Oriente. Ela saiu de casa no dia anterior dizendo à família que iria ver o ex-namorado, que prometeu comprar uma roupa para ela utilizar no Réveillon. O ex-companheiro da vítima é suspeito de cometer o feminicídio.

Também nas primeiras horas do ano, foram encontradas mortas as irmãs Kethelley e Késsia, que tinham 16 e 24 anos. Os corpos, que apresentavam ferimentos por arma de fogo, estavam nas proximidades da Praia da Barra, no Município de Paracuru. Ninguém foi preso ainda pelo duplo homicídio.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga os crimes. A população pode contribuir com as investigações com informações, que podem ser repassadas para os números o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou (85) 3101-0181, o número de WhatsApp da Pasta.

Legenda: As irmãs Kethelley e Késsia, de 16 e 24 anos, foram encontradas mortas próximo a uma praia de Paracuru Foto: Reprodução

Mortes de mulheres em 2022

Em 2022, até o mês de novembro, a SSPDS contabilizou a morte de 245 mulheres no Ceará. Destes casos, pelo menos 25 foram registrados como feminicídios (quando o crime tem motivação de gênero ou por violência doméstica). Os dados de dezembro ainda não foram divulgados pela Secretaria.

O Diário do Nordeste apurou, com dados da Secretaria, que mais dois feminicídios foram registrados em território cearense, em dezembro do ano passado. Com isso, o número de crimes desse tipo chegou a 27.

Somente o mês de janeiro de 2022 teve 21 mulheres mortas, no Estado - duas delas foram vítimas de feminicídio, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Em 2021, foram 344 mulheres assassinadas - 31 por feminicídios. No primeiro mês daquele ano, 29 mulheres mortas - sendo 2 feminicídios.

