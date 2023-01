Mãe e filho são baleados dentro de casa em Sobral; mulher morreu

Mãe e filho foram baleados nesta quarta-feira (4) em uma residência no bairro Campo dos Velhos, em Sobral, no interior do Ceará. A mulher de 44 anos, identificada como Patrícia Costa, morreu no local.

Já o adolescente sofreu lesões na região do tórax, foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral. De acordo com informações da unidade de saúde, o quadro de saúde do jovem é estável.