Suspeitos de matar jovem de 19 anos em Morrinhos são autuados também por sequestro e estupro

Os dois homens presos por participação na morte de Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, no Município de Morrinhos (a cerca de 205 km de distância de Fortaleza), foram autuados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na última segunda-feira (2), também pelos crimes de sequestro e cárcere privado para fins libidinosos e de estupro, além de homicídio qualificado por motivo fútil.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), José Almino Holanda, 35, e Francisco Gabriel dos Santos, 20, foram levados à Delegacia Municipal de Marco para serem autuados pelos crimes e já estão à disposição da Justiça.

José Almino foi preso em uma residência no bairro Flores, no Município de Amontada, e estava com uma roupa semalhante à utilizada no dia do crime, conforme imagens de câmeras de segurança. De acordo com as investigações, ele é o homem que foi buscar a vítima no local de trabalho e a levou a um terreno baldio para ser morta.

Veja o momento em que a vítima foi raptada:

O suspeito de 35 anos já respondia por um estupro ocorrido em 2013 e também pelo crime de receptação.

Já Francisco Gabriel era vizinho de Itamara Eny e, segundo a família da vítima, era apaixonado por ela, o que o fez premeditar o crime. Ele foi capturado em Bom Princípio, na cidade de Morrinhos, mesma localidade onde o corpo da vítima foi encontrado. O jovem de 20 anos não tinha passagens pela Polícia.

Trabalhos ininterruptos em busca da jovem

Itamara Eny desapareceu na tarde do último sábado (31), após ser raptada do seu local de trabalho, no Centro de Morrinhos. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no domingo (1º), na Delegacia Municipal de Bela Cruz, e transferido para a Delegacia Municipal de Marco.

A SSPDS destacou que, de imediato, as Forças de Segurança do Estado realizaram uma força-tarefa ininterrupta para encontrar a jovem, que contou com a participação de equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Legenda: Um dos pontos de busca por Itamara Eny é uma região de mata, onde foi encontrada a motocicleta da jovem Foto: Reprodução

Policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) realizaram buscas por Morrinhos e outros municípios, com o apoio de bombeiros e cães farejadores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em publicação Imagens de câmeras de segurança auxiliaram os trabalhos policiais ininterruptos, que culminaram nas identificações e prisões dos suspeitos."

Na tarde de ontem, o corpo da vítima foi encontrado em um terreno no Distrito de Bom Princípio, em Morrinhos, com sinais de violência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que auxiliam nas investigações.

