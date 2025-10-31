Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes
Inscrições seguem até o dia 6 de outubro
Animal teria sido atropelado por veículo em via do município de Morrinhos
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida
As vítimas sofreram pequenas escoriações pelo corpo
A mulher e cinco homens (sendo quatro policiais militares) são réus na Justiça Estadual pelo duplo homicídio que vitimou a advogada e a mãe dela
O menino de um ano e 10 meses estava internado na UTI desde 15 de agosto
A Secretaria de Saúde de Morrinhos informou que um Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado e a enfermeira envolvida foi afastada