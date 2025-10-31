Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
Imagem de uma pessoa fazendo uma prova para matéria sobre concurso público aberto em Morrinhos

Papo Carreira

Prefeitura de Morrinhos abre 459 vagas para cargos em mais de 35 áreas; confira detalhes

Inscrições seguem até o dia 6 de outubro

Redação 14 de Setembro de 2025
Onça conhecida como suçuarana foi encontrada morta em Morrinhos, no Ceará

Ceará

Onça é encontrada morta em estrada do Ceará e moradores relatam fazer ‘sopa’ com restos do animal

Animal teria sido atropelado por veículo em via do município de Morrinhos

Redação 17 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Morrinhos?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Morrinhos?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Segurança

Duplo homicídio é registrado em Morrinhos na madrugada deste domingo (23)

Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida

Redação 23 de Junho de 2024
acidente de trânsito envolvendo Ilo Neto, filho do deputado Agenor Neto

Ceará

Filho do deputado Agenor Neto sofre acidente de trânsito no Interior do Ceará

As vítimas sofreram pequenas escoriações pelo corpo

Redação 26 de Outubro de 2023
Maria Ediane da Mota Oliveira entrou para a lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Segurança

Empresária acusada de mandar matar advogada em Morrinhos entra para a lista de Mais Procurados do CE

A mulher e cinco homens (sendo quatro policiais militares) são réus na Justiça Estadual pelo duplo homicídio que vitimou a advogada e a mãe dela

Messias Borges 14 de Outubro de 2023
Criança internada em estado grave após receber medicação errada tem alta no Interior do Ceará

Ceará

Criança internada em estado grave por receber medicação errada tem alta no Interior do Ceará

O menino de um ano e 10 meses estava internado na UTI desde 15 de agosto

Redação 12 de Setembro de 2023
Criança de um ano e 10 meses estava com suspeita de pneumonia quando recebeu medicação errada no Hospital Municipal de Morrinhos

Ceará

Criança é internada na UTI ao receber medicação errada em hospital no interior do Ceará

A Secretaria de Saúde de Morrinhos informou que um Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado e a enfermeira envolvida foi afastada

Redação 17 de Agosto de 2023
1 2 3