Criança é internada na UTI ao receber medicação errada em hospital no interior do Ceará

Um menino de um ano e 10 meses precisou ser hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após receber uma medicação errada, no Hospital Municipal de Morrinhos, na última terça-feira (15). Segundo familiares, Antony Gabriel Zeferino Ribeiro recebeu um tratamento fornecido por uma enfermeira e desmaiou na hora. A Secretária de Saúde de Morrinhos informou que um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado e a funcionária afastada.

A criança chegou no local com febre e cansado e recebeu medicação para esses sintomas. Maria Luciana De Souza, prima do garoto, relatou à TV Verdes Mares que o Anthony aguardava o resultado de um exame.

"Estava aguardando só o resultado do Raio-X para comprovar se era pneumonia. Ele tinha que fazer uma medicação inalada, via aerosol. A enfermeira o chamou e disse que ia realizar uma medicação, mas não disse qual. Então, aplicou na veia dele. Quando ela aplicou, ele desmaiou. O médico falou para ela que não era para ter dado na veia, que era para ter dado no soro", contou.

Transferência para o HRN

A criança sangrava pelo nariz e pela boca, tendo sido encaminhado ao Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral. Ainda conforme Maria Luciana, o garoto teve quatro paradas cardíacas e agora está entubado. "Ele está com sangramento nos dois pulmões e a gente está aqui pedindo por Justiça. Essa enfermeira estava despreparada para estar em um Hospital deste porte.

O Hospital Regional Norte informou que a criança segue internado na UTI Pediátrica. "O paciente chegou ao hospital em estado grave, mas está em curva de melhora, respondendo ao tratamento clínico. A criança está recebendo atendimento de toda a equipe multiprofissional", dizia a nota.

O que diz a Secretaria de Saúde de Morrinhos

A Secretaria de Saúde de Morrinhos informou que "as medidas necessárias para apuração do caso ocorrido no Hospital Municipal. Salientamos que, conforme o resultado da apuração, a Secretaria de Saúde adotará todas as providências cabíveis".

A Pasta ainda informou que acompanha o caso com o Hospital que Anthony está sendo tratado e se coloca à disposição dos familiares. Ainda conforme apuração da TV Verdes Mares, a enfermeira foi afastada, sem remuneração, até a conclusão das investigações.