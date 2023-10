Filho do deputado Agenor Neto sofre acidente de trânsito no Interior do Ceará

Ilo Neto, filho do deputado estadual Agenor Neto, sofreu um acidente de trânsito na rodovia BR-403, entre os municípios de Marco e Morrinhos, no Interior do Ceará, por volta das 19h dessa quarta-feira (25). De acordo com comunicado divulgado pelo parlamentar, o veículo em que Ilo Neto e o engenheiro Leno Lima estavam se chocou contra um cavalo que atravessava a pista. As vítimas sofreram pequenas escoriações pelo corpo, e a perda material do carro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação não foi acionada para a ocorrência. "Nenhuma informação registrada na nossa central sobre ocorrência nesse trecho", diz a nota.

Nas redes sociais, o deputado cearense informou que, apesar do susto, Ilo e Leno estão bem. "Amigos cearenses, hoje, quarta-feira (25), por volta das 19h, na rodovia BR-403, entre os municípios de Marco e Morrinhos, meu filho Ilo Neto e o engenheiro Leno Lima envolveram-se em um acidente. O carro em que eles ocupavam chocou-se contra um cavalo que atravessava a pista. Graças a Deus e a Senhora Sant'Ana, eles estão bem, houve apenas danos materiais", escreveu na publicação.

Ilo Neto também comentou sobre o acidente em post no Instagram. "Mais uma vez, obrigado a Deus pelo livramento", afirmou.

